Hekimhan'da Emanet Hayvan Oteli Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hekimhan'da Emanet Hayvan Oteli Projesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söğüt Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlar için 'Emanet Hayvan Oteli' projesi başlatıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla "Emanet Hayvan Oteli" projesi hayata geçiriliyor.

Söğüt Mahalle Muhtarı İsmail Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan başvurunun ardından Söğüt Mahallesi'nin pilot bölge olarak seçildiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinin büyük bölümünün farklı şehirlerde yaşadığını belirten Yaşar, yaz aylarında köye gelen vatandaşların süt ve yağ ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla büyükbaş hayvan aldıklarını ifade etti.

Vatandaşların dönüş zamanı hayvanlarını satmak ya da kesime göndermek zorunda kaldıklarını aktaran Yaşar, bu durumun damızlık hayvan sayısının azalmasına yol açtığını dile getirdi.

Proje kapsamında vatandaşların hayvanlarını belirli bir ücret karşılığında tesise emanet edebileceğini belirten Yaşar, "Vatandaşlarımız yazın geldiklerinde hayvanlarını alacak, giderken yeniden emanete bırakabilecek. Proje, Hekimhan'ın tüm mahallelerine hizmet verecek." dedi.

Yaşar, hayvanların doğum ve sağlık kontrollerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılmasının planlandığını, projenin altyapı çalışmalarının ise tamamlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Güncel, Söğüt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hekimhan'da Emanet Hayvan Oteli Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi Ameliyatta canlı çıkarıldı Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Rapçi “Uzay“ sahnede olduğu sırada gözaltına alındı Rapçi "Uzay" sahnede olduğu sırada gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’nin rozet törenine ’figüran taşındı’ iddiasına soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma

18:20
Beşiktaş’tan Salah için beklenen açıklama geldi
Beşiktaş'tan Salah için beklenen açıklama geldi
17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:13
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 18:22:28. #7.13#
SON DAKİKA: Hekimhan'da Emanet Hayvan Oteli Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.