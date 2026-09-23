HEKİMSEN, hekimlerin hukuki güvenliğini Adalet Bakan Yardımcısı Aydoğdu'ya iletti - Son Dakika
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HEKİMSEN, hekimlerin hukuki güvenliğini Adalet Bakan Yardımcısı Aydoğdu'ya iletti

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HEKİMSEN, hekimlerin hukuki güvenliğini Adalet Bakan Yardımcısı Aydoğdu\'ya iletti
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HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'yu ziyaret etti. Görüşmede Hekimlik Meslek Kanunu, malpraktis, hekimlerin hukuki güvenliği ve sağlıkta şiddet ele alındı. Hekim güvenliği ile hasta güvenliğinin karşıt olmadığı vurgulandı.

(ANKARA) - HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, beraberindeki heyetle Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'yu ziyaret etti. Sendika, görüşmede Hekimlik Meslek Kanunu çalışmalarının yanı sıra malpraktis, bilirkişilik, hekimlerin hukuki güvenliği ve sağlıkta şiddet konularındaki değerlendirmelerini paylaştığını bildirdi.

HEKİMSEN, Genel Başkan Uzm. Dr. Adil Kurban'ın, Dr. Haçım Hizol ve Dr. Neval Yalçın ile birlikte Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'yu makamında ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sendika, görüşmede değişen tıp uygulamaları karşısında hekimlerin yetki ve sorumluluklarının hukuki çerçevesinin de ele alındığını belirtti.

HEKİMSEN'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmemizin merkezinde yalnızca hekimlerin bugün karşı karşıya kaldığı hukuki sorunlar değil, değişen tıp dünyasında hekimliğin gelecekte ihtiyaç duyacağı hukuk düzeni vardı. Tıp artık yalnızca muayene odasında şekillenmiyor. Yapay zeka destekli klinik karar sistemleri, dijital sağlık uygulamaları, uzaktan sağlık hizmetleri ve hızla gelişen tanı ve tedavi teknolojileri; hekimin yetki ve sorumluluk sınırlarından malpraktis hukukuna kadar pek çok alanın yeniden ele alınmasını gerekli kılıyor.

Bu nedenle HEKİMSEN olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hekimlik Meslek Kanununu yalnızca mesleki haklara ilişkin bir düzenleme olarak görmüyoruz. Hedefimiz; hekimin mesleki bağımsızlığını, haklarını, yetkilerini ve sorumluluklarını açık biçimde tanımlayan; komplikasyon ile tıbbi kusuru bilimsel temelde ayıran; sistem kaynaklı sorunlarla bireysel hekim sorumluluğu arasındaki sınırı belirleyen ve modern tıbbın ortaya çıkardığı yeni hukuki alanlara cevap verebilen güçlü bir yasal zeminin oluşturulmasına katkı sunmaktır."

"HEKİM GÜVENLİĞİ İLE HASTA GÜVENLİĞİ BİRBİRİNİN KARŞITI DEĞİL"

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Görüşmede ayrıca malpraktis ve hekimlerin hukuki güvenliği, bilirkişilik süreçleri, defansif tıp, sağlıkta şiddet ve sağlık hizmetinin güvenli biçimde sürdürülebilmesi konularındaki değerlendirmelerimizi paylaştık. Çünkü bizim için temel yaklaşım açıktır: Hekim güvenliği ile hasta güvenliği birbirinin karşıtı değil, aynı sağlık sisteminin ayrılmaz iki unsurudur. Bilimsel kararını hukuki belirsizlik ve şiddet kaygısı altında veren bir hekimin bulunduğu sistemde sürdürülebilir sağlık hizmetinden söz edilemez.

HEKİMSEN olarak yeni dönemde yalnızca mevcut sorunların çözümünü değil; tıp, hukuk ve teknolojinin kesiştiği yeni dünyada Türkiye'nin hekimlik hukukunun nasıl şekillenmesi gerektiğini de çalışmaya devam edeceğiz. Hekimlik Meslek Kanunu başta olmak üzere, hekimlerimizin hukuki güvenliğini güçlendirecek çalışmalarımızı ilgili kurumlarla bilimsel, hukuki ve kurumsal zeminde sürdüreceğiz.

Nazik kabulleri, kıymetli değerlendirmeleri ve yapıcı görüş alışverişi için Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Abdullah Aydoğdu'ya teşekkür ediyoruz. Değişen tıbbın güçlü bir hukuka, güçlü bir sağlık sisteminin ise kendisini güvende hisseden hekimlere ihtiyacı var."

Kaynak: ANKA
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