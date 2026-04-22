Helikopter Kazası: Tanıktan İlk Açıklama

GÖRGÜ TANIĞI DEMİREL: BİR ANDA BİR ATEŞ PARLADI

Görgü tanığı Nizami Demirel, "Bugün de bir ses geldi, ardından bir anda bir ateş parladı. Ses adeta kesildi; her şey bir anda oldu. Bize komutanlardan birinin söylediğine göre helikopterde 5 mürettebat vardı. Bu nedenle ölü olmadığı, ancak yaralıların bulunduğu ifade edildi. Ben de ilk olarak yanlarına gittim. Bir yaralıyı gördüm, hatta oturur vaziyetteydi. Daha sonra güvenlik nedeniyle kimseyi yaklaştırmadılar, biz de geri çekildik. Ambulansları ilk götürenlerden biri de bendim. Bölgeyi bildiğim için en kısa yoldan ulaşmaları adına ekiplere yardımcı oldum. Olayın saati tam olarak bilinmemekle birlikte 22.30 ile 23.00 arasında gerçekleşti" dedi.

'BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYDUM'

Köyün üzerinde eğitim uçuşu yapıldığını söyleyen Demirel, "Ses evlere kadar vuruyordu. O sırada ben de dışarıdaydım. Bir anda büyük bir patlama sesi duydum. Aynı anda bir alev parlaması oldu. Hemen 112'yi arayıp durumu bildirdik. Konumu tam bilmedikleri için 'gelin, sizi yönlendireyim' dedim ve olay yerine birlikte gittik" ifadelerini kullandı.