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Helsinki'de Lux Festivali Büyüleyici Işık Sanatı Eserleriyle Gerçekleşti - Son Dakika
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Helsinki'de Lux Festivali Büyüleyici Işık Sanatı Eserleriyle Gerçekleşti

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, her yıl düzenlenen Lux Helsinki festivalinde büyüleyici ışık sanatı eserleriyle donatıldı. Bu yıl 3 Ocak - 7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen festivalde başkentin simge binaları ve az bilinen noktaları ışık gösterileriyle aydınlatıldı. Dondurucu soğuğa rağmen çok sayıda ziyaretçi gösteriyi izlemeye geldi.

Helsinki\'de Lux Festivali Büyüleyici Işık Sanatı Eserleriyle Gerçekleşti
05.01.2024 - 16:48,  Güncelleme: 16:52
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ÇEKİM TARİHİ: 3 Ocak 2024

1. Lux Helsinki festivalinden çeşitli görüntüler

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, her yıl düzenlenen ışık sanatı festivalinde büyüleyici ışık sanatı eserleriyle donatıldı.

Bu yıl 3 Ocak - 7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Lux Helsinki festivali sırasında başkentin simge binaları ve az bilinen bazı noktaları ışık gösterileriyle aydınlatıldı. Dondurucu soğuğa rağmen çok sayıda ziyaretçi gösteriyi izlemeye geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Helsinki'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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