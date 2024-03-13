Hendek Belediyesi Nitelikli İstihdam Merkezi\'nden mezun olan kursiyerlere sertifikaları verildi

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Hendek Belediyesi Nitelikli İstihdam Merkezi bünyesinde açılan tekstil atölyesinden mezun olan ilk kursiyerler, törenle sertifikalarını aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hendek Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Hendek Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, merkezin kadınlara ve çalışma hayatına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Hendek'e kazandırdıkları eserler ve hizmetlerle kalplere dokunmayı hiç ihmal etmediklerini belirten Babaoğlu, "Yaşama, insana katkı sunacak çalışmaları öncelik belirledik. Nitelikli İstihdam Merkezi'mizi yakında hizmete açacağız. Burada aşçılık, pastacılık ve çikolata üretimi konularında eğitim verilecek." bilgisini paylaştı.

Merkez bünyesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesinin aylardır kursiyerlerin eğitim yeri olduğuna değinen Babaoğlu, "Devamında Halk Eğitim Merkezi'ndeki çalışma sürenizi de başarıyla tamamladınız. Tekstil atölyemizin ilk mezunları oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Allah, hayırlı ve uğurlu etsin. Nitelikli İstihdam Merkezi bir yanıyla kadın istihdam sayısını artıracağı gibi bir yanıyla da iş dünyasının nitelikli personel ihtiyacını karşılamış olacak." ifadelerini kullandı.

Babaoğlu, sertifika verdiği kadın kursiyerlere başarı diledi.