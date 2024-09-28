Hendek\'te 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Van'dan İstanbul'a gitmekte olan TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatörden 2'si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Van'dan İstanbul'a gitmekte olan bir TIR'ın dorsesinde kaçak göçmen taşındığı tespit edildi. Takibe alınan TIR, Hendek Organize Sanayi Sitesi mevkisinde durduruldu. Durdurulan TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemleri yapılırken, gözaltına alınan 3 organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Organizatörlerden M.A.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, B.A. ve İ.H.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.