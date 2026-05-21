Hendek\'te 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde otoyolda durdurulan minibüste Suriye uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan sürücü A.J., (26) tutuklandı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı. Şüphe üzerine bir minibüs, takibe alınarak durduruldu. Minibüste yapılan kontrollerde, Suriye uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sürücü A.J., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin kullandığı araca 353 bin 500 TL idari para cezası uygulandı, araç 120 gün süreyle trafikten menedildi.