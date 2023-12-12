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Hendek'te 16 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika
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Hendek'te 16 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarmanın takibe aldığı taksinin durduğu ormanda Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilecek, organizatörler ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

12.12.2023 - 12:28,
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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, jandarmanın şüphe üzerine takibe aldığı taksinin durduğu ormanda Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde devriye görevi yürütürken, şüphe üzerine bir taksiyi takibe aldı. Taksinin durduğu ormanda arama yapan ekipler, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 3 taksiye de el konuldu.

Kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtilirken, organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hendek\'te 16 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hendek'te 16 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı - Son Dakika
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