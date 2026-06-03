Hendek\'te 2 Katlı Ev Yangını

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 katlı ev yandı.
Dikmen Mahallesi Yamaçlı Alt Sokak'ta C.A'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına ilk müdahale mahallenin itfaiye aracı ve vatandaşlar tarafından su tankerleriyle yapıldı, iş makinesi destek verdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye erlerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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