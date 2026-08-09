Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi - Son Dakika
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Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Demirtaş evine dönmeli" çağrısı yapmıştı! Erdoğan\'ın yardımcısından yanıt geldi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan umuda, Demirtaş evine dönmeli” çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan açıklama geldi. Abdullah Öcalan’ın mevcut düzenleme kapsamında olmadığını belirten Yılmaz, Selahattin Demirtaş’ın düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağına ise ilgili yargı mercilerinin karar vereceğini söyledi.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi”, TBMM Adalet Komisyonu’nda 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi.

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak anılan teklifin komisyondaki görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin kimleri kapsayacağı tartışılmaya başlandı.

YILMAZ: ÖCALAN DÜZENLEME KAPSAMINDA DEĞİL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemeye ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mevcut düzenleme kapsamında bulunmadığını belirten Yılmaz, Öcalan’a ilişkin bir konunun teklifte yer almadığını söyledi.

Yılmaz, “Bizim artık sonuç almamız lazım, bu 50 yıllık sorundan memleketimizi kurtarmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin söz konusu sorunu çözecek devlet kapasitesine sahip olduğunu belirten Yılmaz, sürecin sonuçlandırılması gerektiğini savundu.

Bahçeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

DEMİRTAŞ SORUSUNA YANIT VERDİ

Yılmaz’a eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı da soruldu.

Kanuni düzenlemelerin belirli kişilere özel hazırlanamayacağını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Düzenleme dediğiniz de belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız, kanuni düzenleme ve o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder.”

“KARARI YARGI MERCİLERİ VERECEK”

Demirtaş’ın düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağı konusunda doğrudan bir değerlendirme yapmayan Yılmaz, kararın ilgili yargı mercileri tarafından verileceğini söyledi.

Böylece Bahçeli’nin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına yönelik çağrısının ardından gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanlığı cephesinden konuya ilişkin açıklama gelmiş oldu.

BAHÇELİ “DEMİRTAŞ EVİNE DÖNMELİ” DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan için “umut hakkı” tanınmasını savunurken, Selahattin Demirtaş’ın da serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli, söz konusu çıkışını “Öcalan umuda, Demirtaş evine dönmeli” sözleriyle dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Devlet Bahçeli Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Saim Öner Saim Öner:
    sayin deyerli selo başkanı derhal serbest bırakın 10 10 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    Bahçeli yı dinle da. Hükümetten çekilirse erken seçim olur da. 8 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami gibiler bu tur haberlerde bulamazsiniz. 7 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selami yetis bizi bir aydinlat. hainlik nedir iyi bilirsin. bize bir yorum yap 8 0 Yanıtla
    yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Nerdesin yarraumun oğlu Selami 1 0
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    üç beş oyalan Bahçeli ülke yönetiyor 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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