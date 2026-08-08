Uçakta kabus: 4 yaşındaki kızıyla uyurken cinsel saldırıya uğradı

İtalya tatilinden ülkesine dönen 33 yaşındaki Taylandlı Beaut Pimpaporn, Dubai- Bangkok seferini yapan yolcu uçağında 4 yaşındaki kızıyla uyuduğu sırada bir yolcunun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Olayın ardından polis soruşturma başlatırken, Pakistan vatandaşı olduğu belirtilen 30 yaşındaki şüpheli Raza Ali gözaltına alındı.

ÜLKESİNE DÖNERKEN KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

İtalya'nın Milano kentinde geçirdiği tatilin ardından ülkesine dönmek üzere yola çıkan 33 yaşındaki Beaut Pimpaporn, Dubai aktarmasının ardından Bangkok'a giden yaklaşık altı saatlik Flydubai uçuşunda korku dolu anlar yaşadığını iddia etti. Dört yaşındaki kızı dizlerinde uyurken kendisinin de uykuya daldığını anlatan Pimpaporn, uyandığında yan koltukta oturan bir yolcunun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark ettiğini öne sürdü.

"UYANDIĞIMDA KALÇAMA DOKUNDUĞUNU GÖRDÜM"

Yerel basına konuşan Pimpaporn, uyandığında 30 yaşındaki Pakistan vatandaşı Raza Ali'nin cinsel içerikli bir eylemde bulunduğunu ve kalçasına dokunduğunu iddia etti. Genç kadın ayrıca, uçuş boyunca Ali'nin sık sık kendisine baktığını, koltuğunun önündeki eğlence ekranını ayarlıyormuş gibi davranarak kendisini izlediğini öne sürdü.

ŞİKAYETİNİ UÇAK İNDİKTEN SONRA YAPTI

Pimpaporn, uçakta panik yaşanmaması ve dört yaşındaki kızının etkilenmemesi için olay sırasında tepki vermediğini, Bangkok'a iniş yaptıktan sonra durumu kabin ekibine bildirdiğini söyledi. İddiasına göre kabin görevlilerinin sorguladığı Raza Ali önce suçlamaları reddetti, ardından özür dileyerek kendisini affetmesini istedi. Bunun üzerine kabin ekibi olayı güvenlik güçlerine bildirdi.

UÇAKTAN İNDİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI

Bangkok'a inişin ardından turizm polisi ve göçmenlik görevlileri, Pakistan vatandaşı 30 yaşındaki Raza Ali'yi uçaktan indirerek polis merkezine götürdü. Pimpaporn resmi şikâyette bulunurken, Tayland polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer, şüpheli hakkında henüz resmi bir suçlama yöneltilmediğini, soruşturmanın devam ettiğini ve delillerin incelendiğini bildirdi.

"KADINLAR SESİNİ ÇIKARMALI"

Yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmasının amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Pimpaporn, özellikle yalnız ya da çocuklarıyla seyahat eden kadınların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde sessiz kalmamaları gerektiğini söyledi.

Flydubai ise yaptığı açıklamada yolcu ve mürettebat güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve bu nedenle ayrıntılı değerlendirme yapmayacağını duyurdu.