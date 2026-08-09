Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın kanserle mücadelesine ilişkin oğlu Hunter Biden’dan yeni bir açıklama geldi.

İngiliz basınına konuşan Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını bildirdi.

Hunter Biden, babasının hastalığının son derece “ağrılı ve yıpratıcı bir durumda” olduğunu ifade etti.

“YAŞADIĞI AĞRILARI ÇOĞU ZAMAN PAYLAŞMIYOR”

Babasının hastalığa karşı oldukça dirençli olduğunu anlatan Hunter Biden, Joe Biden’ın yaşadığı ağrıları çoğu zaman çevresindekilere belli etmediğini söyledi.

Kanserle mücadele sürecini izlemenin tüm aile için son derece zor olduğunu belirten Hunter Biden, babasının tedavi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hunter Biden

MAYIS 2025’TE AÇIKLANMIŞTI

83 yaşındaki Joe Biden’ın prostat kanserine yakalandığı Mayıs 2025’te kamuoyuna açıklanmıştı.

Biden’a teşhis konulmasının ardından kanserin agresif bir tür olduğu ve kemiklere metastaz yaptığı belirtilmişti.

Son açıklamayla birlikte Hunter Biden, hastalığın kemiklerin yanı sıra babasının vücudunun diğer bölgelerine de yayıldığını bildirdi.

ANILARINI KİTAPLAŞTIRACAK

Hunter Biden, babasının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarının yanı sıra yeni bir kitap hazırlığında olduğunu da duyurdu.

Joe Biden’ın “Bana Söz Ver, Amerika” adlı anı kitabının kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından yayımlanacağını belirtti.