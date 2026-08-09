Bıçak çeken kızı takside darbettiler, kavgayı ayırmaya çalışanı da sokakta

İzmir’in Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi’nde bir taksinin çevresinde yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak çektiği belirtilen genç kadın taksinin içerisinde darbedilirken, kavgayı ayırmaya çalışan bir genç de çevrede bulunan kişilerin saldırısına uğradı. Yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TAKSİNİN ÇEVRESİNDE ORTALIK KARIŞTI

Olay, Konak ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma sırasında tansiyon kısa sürede yükseldi.

Bıçak çektiği belirtilen genç kadın ile çevredeki kişiler arasında yaşanan gerginlik, taksinin çevresinde kavgaya dönüştü.

GENÇ KADIN TAKSİNİN İÇERİSİNDE DARBEDİLDİ

Görüntülerde sarı renkli taksinin arka kapısının açık olduğu, çok sayıda kişinin aracın çevresinde toplandığı ve taraflar arasında arbede yaşandığı görülüyor.

Genç kadın taksinin içerisinde darbedilirken, kavga daha sonra aracın dışına taştı. Görüntülerde kadının bir süre sonra taksinin yanında yerde kaldığı ve çevresindeki kişilerin müdahale ettiği anlar da yer aldı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN GENCE DE SALDIRDILAR

Olay sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir genç de kavgaya dahil olan kişilerin saldırısına uğradı. Bir anda büyüyen arbedede çevredeki çok sayıda kişinin taksinin etrafında toplandığı görüldü.

Yaşanan kavga çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.