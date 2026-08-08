Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti - Son Dakika
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Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti

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Kolombiya’da 21 Haziran’daki seçimin ardından devir teslim krizi yaşandı. Abelardo de la Espriella’nın zaferini tanımayan Gustavo Petro, “Görevi devredeceğim bir cumhurbaşkanı yok” diyerek görevi devretmeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan ayrılırken, de la Espriella Cali’de yemin ederek 2026-2030 dönemi için göreve başladı.

Kolombiya’da 4 yıllık görev süresi sona eren Gustavo Petro, 21 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve zaferini tanımadığını belirttiği Abelardo de la Espriella’ya görevi devretmeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino’dan ayrıldı.

Petro, sarayın merdivenlerinde beyaz kıyafetler içinde, küçük kızı Antonella’nın elini tutarak konuşma yaptı.

Ekibine, ailesine ve Kolombiyalılara teşekkür eden Petro, “Sonsuza dek hoşçakalın. Özgürlük ve yaşam. Her zaman, her zaman ve her zaman. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim; beni koruduğunuz için askerlere teşekkür ederim. Bence sizler, ben göreve başladığım zamankinden daha iyi bir durumda ayrılıyorsunuz. O halde yaşasın özgür Kolombiya!” ifadelerini kullandı.

Petro’yu kabine ekibiyle birlikte Casa de Narino’nun bahçesinde düzenlenen askeri törenle uğurladılar.

Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti

PETRO: GÖREVİ DEVREDECEĞİM BİR CUMHURBAŞKANI YOK

Petro, X hesabından yaptığı açıklamada de la Espriella’ya yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Petro, “Benim Casa de Narino’da kalacağımı ve Cumhuriyet Kongresi’ni kapatacağımı söylediler. Şimdi o saraydan ayrılıyorum; Cumhuriyet Kongresi’ni kapatan ise başkası oldu ve görevi devredeceğim bir cumhurbaşkanı yok” dedi.

SEÇİM SONUÇLARINA KARŞI PROTESTO

İktidardaki Tarihsel İttifak’tan bazı isimlerin, sağcı de la Espriella’nın seçim zaferini tanımaması ve seçimlerde hile yapıldığı yönündeki iddiaları nedeniyle Barranquilla’da düzenlenen protestoya katıldığı belirtildi.

İktidar partisinin adayı Senatör Ivan Cepeda’nın da gösteriye destek vermek amacıyla Barranquilla’da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti

DE LA ESPRIELLA CALI’DE YEMİN ETTİ

Petro’nun görevi devretmeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan ayrılmasının ardından, 21 Haziran’daki seçimin ikinci turunu kazanan sağcı 48 yaşındaki Abelardo de la Espriella, Cali’de düzenlenen törende yemin ederek görevine başladı.

Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali’deki Santiago de Cali Üniversitesi’nin USC Arena Salonu’nda düzenlenen törende Kongre Başkanı Honorio Henriquez, başkanlık kuşağını de la Espriella’ya takdim etti.

De la Espriella böylece 2026-2030 dönemi için görevi resmen devraldı.

Yeni Cumhurbaşkanı yemin konuşmasında, “Tanrı’ya yemin ederim ve Kolombiya halkına, Kolombiya Anayasası ve yasalarına sadakatle uyacağıma söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

YEMİNİN ARDINDAN 21 PARE TOP ATIŞI

De la Espriella’nın yemin etmesinin hemen ardından başkent Bogota’daki Jose Maria Cordova Askeri Okulu’ndan 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jose Manuel Restrepo da yemin ederek görevine başladı.

Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti

TÖRENDE BALİSTİK KALKANLI GÜVENLİK ÖNLEMİ

De la Espriella’nın göreve başlama töreninin düzenlendiği üniversitenin konferans salonuna gidişi sırasında güvenlik güçleri kurşun geçirmez balistik kalkanlarla önlem aldı.

De la Espriella’nın talebi üzerine yemin töreninin Kolombiya tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında yapılmasına karar verilmişti. Tören, ülkenin güneybatısındaki Cali’de gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI MÜZEYE DÖNÜŞTÜRECEK

De la Espriella, daha önce yaptığı açıklamada Casa de Narino’ya gitmeyeceğini ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı müzeye dönüştürmeyi planladığını açıklamıştı.

De la Espriella ayrıca ülke yönetimini başta Barranquilla, Cali ve Medellin olmak üzere farklı bölgelerden sürdüreceğini belirtmişti.

Böylece Kolombiya’da yeni dönem, eski Cumhurbaşkanı Petro’nun seçim sonucunu tanımaması ve görevi halefine devretmeden saraydan ayrılmasıyla başlayan siyasi kriz eşliğinde başladı.

Kaynak: AA

21 Haziran, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya’da yeni dönem krizle başladı! Petro görevi devretmeden sarayı terk etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • İsmail Hayat İsmail Hayat:
    Bizdekiler de kazanırlarsa sarayı yıkacaklar. Geleceğin cumhurbaşkanını bekliyorlar. 1 1 Yanıtla
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