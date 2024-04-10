Hendek\'te aile içi kavgada ölümler

Windows 11 Güncellemesi, Programlar Nedeniyle Engellenebiliyor

Windows 11'in Sonbahar 2024 büyük güncellemesi sırasında, Insider-Preview kullanıcılarının appraiser.sdb'de listelenen bazı programlar nedeniyle Microsoft'un bloke özelliği olan 'Safeguard Hold' (güvenlik kalkanı) tarafından engellenebileceği belirtiliyor. Microsoft'un Safeguard Hold özelliği, güvenlik veya uyumluluk sorunları nedeniyle belirli sürücüleri veya yazılımları bir güncelleme öncesinde bloke etme işlevi görüyor. Güncelleme engeline neden olabilecek programlar arasında Solidworks PDM, EaseUS Disk Copy, ExplorerPatcher, iCloud dosya paylaşım yazılımı, AMD GPU performans ayarları, StartAllBack ve Microsoft Multi-mon ve MergeSdb bulunuyor. Kullanıcılar, güncellemeden önce bu programları kaldırmaları ve güncelleme sonrasında yeniden yüklemeleri öneriliyor.