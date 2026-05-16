Hendek'te Çelik Fabrikasında İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çalıştığı çelik fabrikasında malzemelerin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren çelik fabrikasında çalışan M.D'nin (42) üzerine halatların kopması sonucu çelik malzeme düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bulunduğu yerden kurtarılan ve sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan M.D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.D, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olayda kolundan yaralanan N.G'nin (45) durumunun iyi olduğu öğrenildi.