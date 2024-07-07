Hendek'te çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Rasimpaşa Mahallesi 6592. Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Yangında dumandan etkilenen Ayhan B. ekiplerce dışarı çıkarılarak Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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