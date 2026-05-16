Hendek\'te İş Kazası: Muhammet Duman Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki fabrikada çalışan Muhammet Duman (41), vinçle taşıma işlemi yaparken duvar ile çelik konstrüksiyon malzemelerinin arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Sakarya'nın Hendek ilçesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çelik konstrüksiyon fabrikasında meydana geldi. Vinç ile çelik konstrüksiyon malzemelerin taşınma işlemi sırasında, duvar ile malzeme arasında sıkışan Muhammet Duman ağır yaralandı. Duman, çalışma arkadaşları tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Duman, kurtarılamadı. Duman'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Cansız beden daha sonra kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.