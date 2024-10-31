Sakarya'nın Hendek ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki kurye ağır yaralandı.
T.Y. idaresindeki 35 HD 6506 plakalı hafif ticari araç, Sarıdede Mahallesi'nde Ekrem Günay ve Bağdat caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta, D.K'nin kullandığı 54 AKG 208 plakalı motosikletle çarpıştı.
Savrularak yere düşen motosikletteki kurye ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kurye, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Hendek'te Motosiklet Kazası: Kurye Ağır Yaralı - Son Dakika
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