Hendek\'te Trafik Kazası: 8 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Hüseyinşeyh Mahallesi D-100 kara yolunda, F.Ç. idaresindeki 54 KV 906 plakalı ve M.B.A. yönetimindeki 34 KES 18 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan C.Ç, D.Ç, C.Ç, M.Ö, Y.A. ve B.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerden F.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.