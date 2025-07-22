Hendek\'te Yangın Kontrol Altında

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındıklıkta çıkıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kocatöngel Mahallesi'ndeki fındıklıkta henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, Hacıkışla Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge, itfaiye, sağlık ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma Ekibi, iş makineleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Vatandaşların da traktörleriyle destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.
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