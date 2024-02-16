Hendek'teki Market Deposunda Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hendek'teki Market Deposunda Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Hendek\'teki Market Deposunda Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi. Dumandan etkilenmemesi için yaşlı bir kadın tedbir amaçlı ambulansa taşındı.

16.02.2024 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Başpınar Mahallesi Remzi Efendi Caddesinde bulunan bir market zinciri şubesine ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri marketin depo kısmına ulaşabilmek için ara sokaktaki dar alanlardan geçerek yangına müdahale etti.

Depoya yakın bir binada oturan ve yatalak olduğu öğrenilen yaşlı kadın, dumandan etkilenmemesi için sağlık ekiplerince evden çıkarılarak tedbir amaçlı ambulansa taşındı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA

İtfaiye, Sakarya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hendek'teki Market Deposunda Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 23:39:20. #1.13#
SON DAKİKA: Hendek'teki Market Deposunda Çıkan Yangın Hasara Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement