HENGSHUİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Son yıllarda Çin'in Hengshui kentine özgü somut olmayan kültürel miras eserlerinin aktarılması ve tanıtılması için önemli çalışmalar yürütülüyor.
Çalışmalar kapsamında üretilen yaratıcı kültürel ürünler, Hengshui'nin kültürel cazibesini dış pazarlarda temsil etmeye devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Hengshui'de Kültürel Miras Çalışmaları - Son Dakika
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