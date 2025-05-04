Heyelan Faciasında Anma Töreni

Heyelan faciasında hayatını kaybeden aile anıldı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen ve 2'si çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiği heyelan faciasının yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi.

Canik ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği heyelanın ardından toplanan Samsunlular, facianın olduğu Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda anma töreni düzenledi. Karanfil ve kendi hazırladıkları dovizlerler alana gelen her yaştan vatandaş, olayın yaşandığı yerin yakınına çiçek bıraktı.

İmam-ı a'zam'ın yirmi sene derslerine devam eden Davüd-i Tai hazretleri'nin şarkıcı bir kadından duyduğu ve etkilendiği, "Hangi güzel yüz ki, toprak olmadı/Hangi güzel göz ki, yere akmadı" dövizini tutan bir kız çocuğu da dikkat çekti. Bu beytin yazılı olduğu ve heyelanda hayatını kaybeden 2 çocuk ve babalarının fotoğraflarının olduğu döviz de heyelan bölgesindeki güvenlik bariyerine asıldı.

Anma törenine katılan vatandaşlar, "Burada, hayatını kaybeden ailenin yerine herkes olabilirdi. Bu kaza hepimizin başına gelebilirdi. Amacımız, şehir planlanırken idarecilerin tüm olumsuzlukları dikkate almasıdır. Plansızlık ve vurdumduymazlığa dikkat çekmek istiyoruz. Umarım bu tür facialar bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandılar.

Adem Kaya ile çocukları Açelya Mina Kaya ve Ayla Kaya hayatını kaybettiği akaryakıt istasyonun araç yıkama bölümünün önünde düzenlenen anma töreni, karanfillerin ve notların bırakılmasının ardından son buldu.