Heyelan sonrası su hatları onarılıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geçen hafta etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası oluşan heyelanda zarar gören su hatları MUSKİ ekiplerince onarılıyor.

Sandıras Dağı'ndaki Pınar ve Çayhisar mahallelerine su iletimi sağlayan Darıyeri su gözünde meydana gelen toprak kayması sonucu isale hatlarında kopmalar yaşandı.

MUSKİ ekipleri zorlu doğa koşulları ve sarp araziye rağmen hava şartlarının elverişli olduğu ilk gün bölgeye giderek sahada tespit çalışması gerçekleştirdi.

Toprak kayması nedeniyle kapanan yollar kademeli olarak açılırken, gerekli iş makineleri ve yeni hatlar bölgeye sevk edildi.

Drone destekli havadan yapılan tespitlerle yüzey ve alan analizi sağlanarak müdahale süreci hızlandırıldı. Yoğun yağışların etkisini sürdürmesiyle bölgede zaman zaman yeni toprak kaymaları yaşanmasına rağmen, depolara su iletiminin sağlanması ve sürekliliğin korunması amacıyla çalışmalar titizlikle tamamlandı.

Köyceğiz Pınar Mahallesi Muhtarı Ömer Ali Kanat, içme suyu kaynak alanında aşırı yağışlar sonrası büyük bir toprak kayması yaşandığını ve sarp arazide ekiplerin görev başında olduğunu söyledi.

Göçük sonrası mahallede kısa süreliğine içme suyu kesildiğini belirten Kanat, "Çünkü heyelan bütün hatları resmen süpürmüş, kaydırıp dağıtmış. MUSKİ ekipleri kısa sürede hatları yenileyerek su akışını tekrar sağladı. Yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.