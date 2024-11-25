Heyelan Temizlik Çalışmaları Tamamlandı

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RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 5 evin tahliye edilmesine yol açan heyelanın izleri silindi. Bölgedeki temizlik çalışmalarının öncesi ve sonrası, dron kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Pınarlı köyünde 27 Ekim'de sağanak sonrası yamaçta heyelan meydana geldi. Dik ve engebeli araziden akan toprak önündeki 5 hanenin ulaşım yolunu kapattı, tarım arazilerine zarar verdi. Ekipler, tedbir amaçlı 5 evi tahliye etti. Sağanak sonrası bölgede çalışma başlatan DSİ ekipleri, yamaçtan akıp yolu ulaşıma kapatan toprak kütlesini iş makinesi ve kamyonlarla taşıyarak yolu yeniden ulaşıma açtı. Köy sakinlerinin evlerine yeniden yerleştiği bölgedeki çalışmalar sona ererken, temizlik çalışmalarının öncesi ve sonrası dron kamerasıyla kaydedildi.