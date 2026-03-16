Heyelan Yol Kapatıp Araçları Mahsur Bıraktı

HEYELAN YOLU KAPATTI
Siirt-Eruh- Şırnak kara yolunda dün gece saatlerinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının yolu kapatması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemleri alırken, iş makineleriyle bölgeye gelen ekipler yol temizleme çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
