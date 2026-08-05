Hibakuşalar Nükleer Silahsızlanma İçin Çağrıda Bulundu

ABD'nin 81 yıl önce Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombalarının mağdurları "hibakuşalar" ile nükleer karşıtı kuruluşlar, sayıları giderek azalan mağdurların tanıklıklarının yeterince duyulmadığını belirterek, nükleer silahsızlanma çağrısını sürdürüyor.

Nükleer karşıtı faaliyetleriyle 2024 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Japonya Atom ve Hidrojen Bombası Mağdurları Örgütleri Konfederasyonu (Nihon Hidankyo) Genel Sekreteri ve atom bombası mağduru (hibakuşa) Hamasumi Jiro, AA muhabirine, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atom bombası atıldığında annesinin karnında 3 aylık olduğunu söyledi.

Hamasumi, "Babam o sabah erkenden atom bombasının atıldığı yerden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki işindeydi ancak bir daha geri dönmedi. İnsanlık tarihinde kullanılan ilk atom bombası, patlaması, ısı ışınları ve radyasyonuyla iki şehri bir anda yok ederek kitlesel katliama neden oldu." dedi.

Hiroşima'da yüzde 60'ı çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan yaklaşık 140 bin, Nagasaki'de ise yaklaşık 70 bin kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini belirten Hamasumi, saldırıdan sonraki yıllarda atom bombasının etkilerine ilişkin haber ve gerçeklerin sansürlendiğini söyledi.

Nihon Hidankyo, 70. yılını kutladı

Hamasumi, 1956'da "Dünyaya Selam" bildirgesiyle kurulan Nihon Hidankyo'nun 10 Ağustos'ta 70. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması için hem Japonya'da hem de uluslararası alanda çağrıda bulunduklarını anlatan Hamasumi, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik politikaların hayata geçirilmesi amacıyla çalıştıklarını, hibakuşaların tanıklıklarıyla uluslararası kamuoyunu bilinçlendirmeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Nihon Hidankyo'nun bu çalışmaları dolayısıyla 2024 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldüğünü belirten Hamasumi, şunları kaydetti:

"Hayattaki hibakuşalar endişeyle yaşıyorlar. Nükleer silahlar insanlık dışı, şeytani silahlardır ve insanlıkla bir arada var olamazlar. Asla kullanılmamalıdırlar, tek bir tanesi bile. Atom bombası saldırılarının hiç yaşanmamış gibi gösterildiği tehlikeli bir çağda yaşıyoruz. Bombanın yol açtığı hasar için ulusal tazminat hala çok uzakta. Nükleer silah sahipliği üzerinden savaşlar yürütülüyor ve nükleer silahların kullanılmasının eşiğindeyiz. 2022'de Rusya, Ukrayna'yı işgal etti. İsrail, Gazze Şeridi'ne ve 2026'da ABD ile İsrail, İran'a saldırdı. Nükleer silahlı güçler, uluslararası hukuku hiçe sayarak savaş açmak için güç kullanıyor."

Nobel Barış Ödülü sonrası ziyaretçi sayısı arttı

Eski Japonya Atom Enerjisi Komisyonu (JAEC) Başkan Yardımcısı ve Nagasaki Üniversitesi Nükleer Silahların Kaldırılması Araştırma Merkezi'nde (RECNA) misafir profesör Suzuki Tatsujiro da Yokohama merkezli nükleer karşıtı "Barış Deposu" sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yürüttüğünü söyledi.

Suzuki, atom bombalarının üzerinden 80 yılı aşkın süre geçmesine rağmen hibakuşaların yaşadığı acıların küresel ölçekte yeterince anlaşılmadığına dikkati çekti.

Nihon Hidankyo'nun 2024 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının önemli bir fark oluşturduğunu ve Hiroşima ile Nagasaki'ye gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirten Suzuki, "Hibakuşaların seslerinin küresel ve geniş çapta duyulması gerekiyor. Bu, acil bir ihtiyaç çünkü hibakuşaların ortalama yaşı 86,6 yani yakında artık hibakuşa kalmayacak." dedi.

Bölgesel güvenlikte diplomasi vurgusu

Japonya'nın komşularından kaynaklanan tehditlere karşı yalnızca nükleer caydırıcılığa vurgu yapmaması gerektiğine dikkati çeken Suzuki, ülkesinin bölgesel gerilimleri azaltacak, güven artırıcı önlemleri destekleyecek ve diplomatik çözümleri teşvik edecek adımlar atması gerektiğini söyledi.

Suzuki, "Japonya risk azaltma politikalarını ve nükleer caydırıcılığa bağımlılığı azaltmayı da destekleyebilir. Uzun vadeli bir hedef olarak Japonya, 'nükleer silahsız bölge' gibi nükleer silahlara bağımlı olmayan bölgesel bir güvenlik çerçevesi oluşturmayı hedefleyebilir." ifadelerini kullandı.