Hiç görmediği babasından kalan borçla hayatı karardı - Son Dakika
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Hiç görmediği babasından kalan borçla hayatı karardı

Bursa'da hiç görmediği babasından kendisine miras olarak 800 bin TL borç kalan Fatma Karaca, bunu ödeyecek maddi durumunun olmadığını söyledi.

15.08.2024 23:24
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Hiç görmediği babasından kalan borçla hayatı karardı

Fatma Karaca:

"Sesini duysam tanımayacağım bir babamdan bana 800 bin TL borç kaldı"

BURSA - Bursa'da hiç görmediği babasından kendisine miras olarak 800 bin TL borç kalan Fatma Karaca, bunu ödeyecek maddi durumunun olmadığını söyledi.

Bursa'da yaşayan 29 yaşındaki Fatma Karaca, 5 yaşındayken babası Remzi Kürtçü'nün ailesini terk etmesiyle çile dolu bir hayat yaşamaya başladı. Eşi evi terk etmesine rağmen resmi olarak boşanmayan Gülşen Kürtçü ise bir süre sonra başka bir adamla dini nikahla evlendi. 16 yaşına kadar annesinin yanında yaşayan Fatma Kürtçü de evlenip Karaca soy ismini aldı. Fatma Karaca, 23 yaşına geldiğinde Tekirdağ'daki bir hastaneden gelen telefon ile hayatının şokunu yaşadı. Daha önce hiç görmediği babasının öldüğünü öğrenen Karaca'ya cenazeyi teslim alması gerektiği belirtildi. Bursa'dan Tekirdağ'a giden Fatma Karaca, babasının cenazesini teslim alarak Hamitler Mezarlığı'na defnettirdi.

Hiç görmediği babasından 800 bin TL borç kaldı

Fatma Karaca, geçtiğimiz gün evine gelen tebligat ile hayatının ikinci şokunu yaşadı. Genç kadına gelen tebligatta, babasının 800 bin lira borcu olduğu ve bunu 1 hafta içerisinde ödemesi gerektiği bildirildi. Bunun üzerine soluğu adliyede alan Karaca, babasının ölümünün ardından ilk 15 gün içerisinde borca ve alacaklara karşı reddi miras yapmadığı için hukuksal olarak bir şey yapamayacağını öğrendi.

Yaşadığı dramı gözyaşlarıyla anlatan Karaca, Bir haber geldi, dediler ki 'Baban vefat etti, kimsesiz mezarlığına gömülecek.' Benim babam yalnız, böyle kimsesiz bir şekilde ölmüş. Ben dayanamadım dedim ki, 'Bunca zaman bana sahip çıkmadı, ama ben son görevimi yerine getireyim.' Gittim babamı Tekirdağ'dan Bursa'ya getirdim. Ona bir mezar yeri satın aldım, son görevimi yaptım. Bu adamın hiçbir akrabası yoktu. O sırada sonradan akrabaları çıktı. Tam 6 sene oldu babam öleli. Sonradan halalarım ortaya çıktı. Benim babam zamanında bunlardan vekalet almış ve kötüye kullanmış. Şu an bunun suçlusu biz oluyoruz. Benim elimde yaklaşık 800 bin TL'lik bir borç var. Şu an benim annem başkasıyla birliktelik yapıyor ve ondan olan çocukları da benim babamın üstüne kayıt ediliyor. 6 yıldır babamın maaşını alıyor çocuklar, yetim parası alıyorlar. Ben annem tarafından 16 yaşında evlendirildim ve hala çilem bitmiyor. Kalp rahatsızlığı olan bir evladım var. 3 ay oldu işe başladım. Derdimi kimseye anlatamıyorum, hangi kapıya gitsem başka bir tarafa yönlendiriyorlar. Benim bu borcu ödeyecek hiçbir gücüm, malım mülküm yok. Sadece bir maaşım var, onunla da zor geçiniyorum zaten. Bir sürü borcum var. Hiç bugüne kadar görmediğim, tanımadığım, ismini, sesini bile duysam tanımayacağım bir babamdan bana 800 bin TL borç kalıyor. 7 gün içinde ödeme emri geliyor elime. Ben bunu kabul etmiyorum, edemiyorum. Keşke elimde olsa da verebilsem ama yok" dedi.

Kaynak: İHA

Miras, Bursa, Hukuk, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hiç görmediği babasından kalan borçla hayatı karardı - Son Dakika

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