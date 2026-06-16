Hicri Yılbaşı Tebriği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların hicri yılbaşını tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Hicri yılbaşının; aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Maneviyatın güçlendiği, birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bu müstesna zamanların mazlum coğrafyalara huzur ve umut getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.