F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle... - Son Dakika
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F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...

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Football Meets Data, Fenerbahçe-Lyon eşleşmesi için Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimallerini açıkladı. Fransız ekibi yüzde 52 ile favori gösterilirken, sarı-lacivertlilere tur için yüzde 48 şans verildi.

2008-2009 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayan Fenerbahçe, üst üste ikinci kez play-off turuna yükseldi. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz'ı ilk maçta 2-0, rövanşta ise 1-0 mağlup ederek toplam 3-0'lık skorla saf dışı bıraktı.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi ise Fransız ekibi Lyon oldu. İlk karşılaşma 18 Ağustos'ta Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

PLAY-OFF TURU İÇİN TAHMİNLER AÇIKLANDI

Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmeler için tur ihtimallerini açıkladı.

Tahminler şöyle:

  • AEK Athens %65 - Levski Sofia %35
  • Celtic %59 - LASK %41
  • Slovan Bratislava %59 - NK Celje %41
  • Dinamo Zagreb %58 - Viking %42
  • Hapoel Beer-Sheva %52 - Sabah FK %48
  • Bodo/Glimt %66 - NEC Nijmegen %34

LYON-FENERBAHÇE EŞLEŞMESİNDE İNCE FARK

Lyon ile Fenerbahçe arasındaki eşleşme ise play-off turunun en çekişmeli mücadelelerinden biri olarak gösterildi. Football Meets Data'nın tahmininde Lyon'a yüzde 52 ile tur için favori olma şansı verildi. Fenerbahçe'nin ise Fransız temsilcisini eleyerek Şampiyonlar Ligi lig etabına yükselme ihtimali yüzde 48 olarak gösterildi. İki karşılaşmanın ardından rakibine üstünlük sağlayan taraf, adını UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına yazdıracak.

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Son Dakika Spor F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cemal Alper Cemal Alper:
    aziz baba geldi inş artık çeyrek yarı final yaparız bundan emin olun arkadaşlar 3 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    şikebahçenin gücü şampiyonlar ligine katılmaya yetmiyor. 17 yıl oldu 0 3 Yanıtla
  • Metin Toprak Metin Toprak:
    FB devler ligine kalacak şüphem yok ama TRabzon coin 45 _50 tl yi görecek (yatırım tavsiyesi değildir) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle... - Son Dakika
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