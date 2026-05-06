Konak Belediye Başkanı Mutlu, Hıdırellez'i Vatandaşlarla Kutladı

(İZMİR) - Baharın müjdecisi Hıdırellez, Konak'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yenişehir ve Ege Mahallesi'ndeki şenliklerde vatandaşlarla bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Dileklerimiz gerçek olsun, umutlarımız hep taze kalsın" dedi.

Hıdırellez, bu yıl da Konak'ta coşkuyla kutlandı. Yenişehir ve Ege Mahallesi'nde düzenlenen şenliklerde, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla Hıdırellez coşkusunu paylaşan Başkan Mutlu, "Baharın müjdecisi Hıdırellez'i komşularımızla birlikte karşılaşmanın mutluluğunu yaşadık. Yenişehir ve Ege Mahallesi'nde düzenlenen şenliklerde komşularımızla bir araya geldik, dilekler tuttuk ve baharın heyecanını paylaştık. Asırlardır yaşatılan bu geleneğin yüreklerimize sevgi, sofralarımıza bereket ve memleketimize huzur getirmesini diliyorum. Dileklerimiz gerçek olsun, umutlarımız hep taze kalsın" dedi.

Gece yarısına kadar süren kutlamalar vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı.