Hıdırellez Dilekleri Antalya'da Denizde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hıdırellez Dilekleri Antalya'da Denizde Buluştu

06.05.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Hıdırellez etkinliği, sabahın ilk ışıklarıyla geleneksel olarak denizde gerçekleşti.

Antalya'da Hıdırellez dilekleri, günün ilk ışıklarıyla suyla buluştu (2)

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndan teknelerle denize açılarak Hıdırellez dileklerini Akdeniz'le buluşturduğu gelenek, bu yıl da yoğun katılımla yaşatıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan etkinlik için kent sakinleri tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bir araya geldi. Saat 04.00 itibarıyla teknelerin önünde toplanmaya başlayan vatandaşlar, Hıdırellez geleneğini yaşatmak için denize açılmayı bekledi. Gece gül ağacının dibine bırakılan dilekler, sabah yeniden çıkarılarak teknelerle Akdeniz'e taşındı.

Saat 05.30'da limandan ayrılan beş tekneyle Akdeniz'e açılan katılımcılara çay ve simit ikram edildi. Kaleiçi'nin tarihi dokusu ve Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen etkinlikte dilekler, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte denizin serin sularına bırakıldı.

Etkinliğe ilk kez katılan Zeliha Oruç, Hıdırellez'in çocukluklarından bu yana yaşattıkları önemli bir gelenek olduğunu belirtti. Oruç, "Hıdırellez; gülün dibine dileklerimizi dilediğimiz, para koyduğumuz, çeşitli ritüelleri olan ve insanları bir arada tutan bir etkinlik" dedi. Etkinliği oldukça başarılı bulduğunu ifade eden Oruç, "Çok beğendiğim bir etkinlik oldu. Dileklerimi tuttum, heyecanlıyım, umarım gerçekleşir" diye konuştu. Oruç, tüm ülke ve dünya için sağlık, huzur ve barış dilediğini de sözlerine ekledi.

Etkinliğe her yıl düzenli katıldığını belirten Hülya Usta ise Hıdırellez coşkusunun kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Usta, "Her yıl Hıdırellez günü şafakta toplanmaya başlıyoruz. Bu atmosferi hep birlikte hissetmek istiyoruz. Denize açılıp dileklerimizi engin sulara bırakmak, hep birlikte paylaşmak bizim için çok kıymetli" diye konuştu. Etkinliğin artık Antalya ile özdeşleştiğini vurgulayan Usta, "Bu etkinlik Antalya'ya çok yakışıyor. Artık bizim için bir ritüel haline geldi. Kendimize ait gibi hissediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hıdırellez Dilekleri Antalya'da Denizde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Kılıçdaroğlu cephesinden ’mutlak butlan’ çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri

12:04
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmak üzere
11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:30
Özgür Özel’den kurultay davası sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den kurultay davası sonrası ilk açıklama
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 12:42:41. #7.13#
SON DAKİKA: Hıdırellez Dilekleri Antalya'da Denizde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.