Osmangazi'de Baharın Gelişi, "Hıdırellez Şenliği" ile Kutlandı

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği, Kamberler Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Geleneksel Hıdırellez ateşinin yakıldığı şenlikte; ateş etrafında dualar edildi, dilekler tutuldu.

Osmangazi Belediyesi, Yeşil Bursa Roman Dernekleri Federasyonu ve Osmangazi Kent Konseyi iş birliğiyle Kamberler Parkı'nda Hıdırellez Şenliği düzenledi. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar, Hıdırellez ateşinin yakılmasıyla başladı. Etkinlik öncesinde Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın vatandaşlara yönelik videolu mesajı yayınlandı. Aydın mesajında birlik, beraberlik, sağlık ve bereket temennisinde bulunarak tüm vatandaşların Hıdırellez'ini kutladı.

Başkanlar çiftetelli oynadı

Yakılan Hıdırellez ateşi etrafında toplanan vatandaşlar, dualar ederek dilek tuttu. Kutlamalarda sahne alan Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, özel gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Programın ilerleyen bölümünde sahneye çıkan müzisyen Emre Övek, seslendirdiği parçalarla coşkuyu doruğa çıkardı. Gece boyunca süren etkinliklerde vatandaşlar, çiftetelli oynayarak Hıdırellez'in neşesini paylaştı. Esendemir ile Gürbüz de eşleriyle birlikte Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayarak kutlamalara ortak oldu. Protokol üyeleri daha sonra vatandaşlarla birlikte çiftetelli oynadı.

Esendemir, "Her sene olduğu gibi, bu gece de Hıdırellez gecesinde yurttaşlarımızla birlikteyiz. Hıdırellez yaşama sevinci demek, yeniden doğmak demek, yeniden mutluluk demek. Biz de bu duygularla vatandaşlarımızla birlikte Hıdırellez'i kutluyoruz" dedi.

Gece sonunda Esendemir, müzisyen Emre Övek'e teşekkür ederek plaket takdim etti.