Hıdırellez Şenliği Ümraniye\'de Coşkuyla Kutlandı

Ümraniye Belediyesince "Roman Kardeşlerimiz Ümraniye'de Buluşuyor" programı kapsamında Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen şenlik kapsamında düzenlenen konserde sanatçılar sahne alırken, çocuklar için çeşitli etkinlikler yapıldı.

Programın açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Hıdırellez'in umutların yeşerdiği özel bir gün olduğunu söyledi.

Tuncer, İstanbul Valiliğinin Roman Eylem Planı kapsamında çeşitli projeler yürüttüğünü belirterek, "Spor Şehri projesi yapıyoruz, 1 milyon forma dağıtıyoruz. Roman kardeşlerimize kantinde bir öğün hediye ediyoruz, okullarda çocuklarımız iyi beslensin diye. Bu projeleri de burada ifade etmek istiyorum ve Sayın Valimiz Davut Gül'ün selamlarını da hem size hem tüm halkımıza iletiyorum." dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Hıdırellez Şenliği'nde Roman vatandaşlarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Roman vatandaşlara yönelik bir "çalgı evi" projesi düşündüklerini aktaran Yıldırım, "Biz dördüncü millet bahçesini yapıyoruz. Ümraniye'de yaşayan, Anadolu'dan buraya gelip ikametini buraya getirmiş ama Anadolu'nun ruhunu yaşatmak isteyen köy derneklerimize, ilçe derneklerimize ve vilayet derneklerimize yönelik bir alan yapıyoruz. Orada da bir çalgı evi yapalım. En güzel yer orası. Orada geleceksiniz, bütün kurtlarınızı dökeceksiniz." diye konuştu.

Hıdırellez'in Orta Asya'dan bugüne uzanan önemli bir gelenek olduğunu belirten Yıldırım, etkinliğin gelecek yıllarda da sürdürüleceğini ifade etti.

Programa, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı.