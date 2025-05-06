Hıdrellez Şenlikleri Gelibolu\'da Coşkuyla Kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Hıdrellez şenlikleri yapıldı.

İlçenin Feneraltı Sahili'nde "Hızır kaya"nın olduğu bölgedeki kutlamalara vatandaşlar ilgi gösterdi. Vatandaşlar, dileklerini taşlardan yaptıkları figürlerle resmetti.

Vatandaşlardan İnci Akbulut, her yıl buradaki kutlamalara katıldığını belirterek, "Bizde gelenek haline geldiği için arkadaşlarla toplanıp Hıdrellezi kutluyoruz. Dileklerimizi diliyoruz. Gönlümüzden ne geçerse, kimimiz ev yapıyoruz, kimimiz araba yapıyoruz. Allah herkesin dualarını kabul etsin." dedi.

Süleyman Akbulut da topladığı taşlarla dileği olan bir araba ve karavan resmettiğini söyledi.