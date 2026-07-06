Hilvan'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti - Son Dakika
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Hilvan'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Hilvan\'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti
06.07.2026 13:05
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mehmet Cihat Özağaçhanlı (52), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, kırsal Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Cihat Özağaçhanlı, yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Özağaçhanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Cihat Özağaçhanlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, silahlı kavgaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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