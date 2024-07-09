Hindistan, "Adalet için Sihler" isimli ayrılıkçı gruba uyguladığı yasağı 5 yıl daha uzattı

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Hindistan, Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü (KLF) yanlısı "Adalet için Sihler" (SFJ) isimli gruba uyguladığı yasağı 5 yıl daha uzatma kararı aldı.

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca yapılan son soruşturmalarda gruba ilişkin yeni bilgilerin toplandığı belirtilirken, SFJ'nin ülkenin toprak bütünlüğüne ve güvenliğine zarar veren ayrılıkçı düşüncelerin propagandasını yaptığı ifade edildi.

Hükümet, SFJ'ye 2019'dan bu yana uygulanan yasağın 5 yıl daha uzatılmasına karar verdi.

Merkezi ABD'de bulunan SFJ'nin 2007'de kurulduğu ve 2020'de hükümet tarafından "belirlenmiş bireysel terörist" şeklinde tanımlandığı anımsatıldı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlıyor.