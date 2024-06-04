Hindistan Başbakanı Modi, seçimlerde tarihi bir başarı yakaladıklarını söyledi - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı Modi, seçimlerde tarihi bir başarı yakaladıklarını söyledi

Hindistan Başbakanı Modi, seçimlerde tarihi bir başarı yakaladıklarını söyledi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede yaklaşık 6 hafta süren ve oy sayımının devam ettiği 7 aşamalı genel seçimlerde partisi Bharatiya Janata Partisinin (BJP) önderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakının (NDA) 'tarihi bir başarı' yakaladığını söyledi. Modi, halkın isteklerini yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ve eyaletlerindeki zaferi tebrik ettiğini belirtti. Muhalefet ise sonuçları Modi'nin ahlaki ve siyasi yenilgisi olarak nitelendirdi.

04.06.2024 17:51
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkede yaklaşık 6 hafta süren ve oy sayımının devam ettiği 7 aşamalı genel seçimlerde partisi Bharatiya Janata Partisinin (BJP) önderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakının (NDA) "tarihi bir başarı" yakaladığını söyledi.

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'da biten genel seçimde oy sayımı devam ediyor.

Hindistan Başbakanı Modi, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "İnsanlar art arda üçüncü kez NDA'ya güvendi. Bu, Hindistan'da tarihi bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Halkın isteklerini yerine getirmek için çalışmaya devam edecekleri mesajını veren Modi, önde oldukları eyaletler için partisinin "zaferini" tebrik etti.

Muhalefet sonuçları "Modi'nin ahlaki ve siyasi yenilgisi" olarak niteledi

30'dan fazla muhalefet partisinin yer aldığı Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) liderleri de seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hindistan Ulusal Kongresi Partisi Başkanı Mallikarjun Kharge ile partinin eski başkanı ve ileri gelen üyesi Rahul Gandhi ortak basın toplantısı düzenledi.

Kharge, INDIA bloğunun genel seçimlerde beklenenden daha iyi performans gösterdiğini belirterek, seçmenlere teşekkür etti.

Hindistan halkının "Modi'ye karşı oy kullanmayı seçtiğini" savunan Kharge, kesin sonuçları henüz belli olmayan seçimleri, "Modi'nin ahlaki ve siyasi yenilgisi" şeklinde niteledi.

Gandhi de seçmenlere teşekkür ederek, muhalefet ittifakının yalnızca BJP'ye karşı mücadele etmediğini, "BJP hükümetinin yok etmeye çalıştığı anayasayı kurtarmaya" çalıştıklarını söyledi.

Gandhi, "Ülke oybirliğiyle, Narendra Modi ve Amit Shah'a bu ülkeyi yönetmelerini istemediğini söyledi." ifadesini kullandı.

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimlerde, Halk Meclisinin (Lock Sabha) 543 üyesini belirleyecek oy sayımı sürerken, ilk verilere göre, Modi'nin liderliğindeki NDA seçimi önde tamamlayacak.

Hindistan'da seçmenler ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde, 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan Başbakanı Modi, seçimlerde tarihi bir başarı yakaladıklarını söyledi - Son Dakika

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