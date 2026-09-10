Hindistan Bihar'da seller 14 bölgede 4,3 milyon kişiyi etkiledi

YENİ Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde meydana gelen sellerden 4 milyondan fazla kişinin etkilendiği açıklandı.

Bihar Afet Yönetim Departmanından yapılan yazılı açıklamada, eyaletin 14 bölgesinde toplamda 4,3 milyon kişinin sellerden etkilendiği belirtildi.

Daha fazla sel olasılığı ile acil yardım ve kurtarma operasyonlarına duyulan ihtiyaç göz önünde bulundurularak, Eyalet Afet Müdahale Gücü ve Ulusal Afet Müdahale Gücüne bağlı çok sayıda ekibin çeşitli ilçelere sevk edildiği aktarıldı.

Her yıl haziran ile eylül ayları arasında ağır muson yağışlarına maruz kalan Hindistan'da yağışların tetiklediği sel ve heyelanlar yaşanıyor.