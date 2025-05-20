Hindistan'da Aşırı Yağış ve İklim Krizi

YENİ DELHİ, 20 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'da bazı bölgeler birkaç gündür süren yoğun yağışların ardından sular altında kalırken, ülkenin kuzey, orta ve batısındaki eyaletlerin genelinde sıcaklıkların ortalama 43 santigrat dereceye kadar yükselmesiyle kavurucu sıcaklar görüldü.

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre son iki gün içindeki en yüksek sıcaklık, 46,6 santigrat derece ile Racastan eyaletinin batısındaki Suratgarh bölgesinde bildirildi.

Son 24 saat içinde Bengaluru'nun birçok bölgesinde 10 santimetreye varan yağışlar yaşamı alt üst etti. Eyalet ve şehir yetkilileri su baskını sorunlarına güçlükle müdahale etti.

Muson mevsiminin güney kıyı bölgelerinde etkisini göstermeye başlamasıyla yoğun yağışlar bekleniyordu.

Öte yandan Delhi ve çevresinde aşırı sıcaklar yaşanırken, sıcaklıklar 40-42 santigrat derece arasında değişti. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklığın önümüzdeki günlerde daha da yükselmesinin beklendiğini söyledi.