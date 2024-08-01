Hindistan'da Aşırı Yağışlar: En Az 20 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hindistan'ın kuzeyindeki Delhi, Himaçal Pradeş ile Uttarakhand eyaletlerinde aşırı yağışlar nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Delhi eyaletine düşen rekor seviyedeki yağışların yol açtığı seller hayatı durma noktasına getirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Delhi için "kırmızı alarm" vererek, eyalet sakinlerine gereksiz seyahatlerden kaçınmaları ve bir süre evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Aşırı yağışlar hava trafiğini de etkiledi. Delhi'ye inmesi beklenen en az 10 uçak Jaipur ve Lucknow kentlerine yönlendirildi.

Delhi Eğitim Bakanı Atishi Marlena Singh, bugün okulların kapalı olacağı bilgisini paylaştı.

Eyalette aşırı yağışlar ve seller nedeniyle 7 kişi öldü.

Himaçal Pradeş ile Uttarakhand eyaletlerinde yıldırım uyarısı

Aşırı yağışlar Hindistan'ın Himaçal Pradeş ile Uttarakhand eyaletlerinin de vururken IMD bu bölgeler için aşırı yağışların yanı sıra yıldırım ve fırtına uyarısı yayımladı.

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağışların vurduğu Uttarakhand'da toprak kaymaları nedeniyle en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dhami, bölgede çok sayıda yolun hasar gördüğü ve köprülerin yıkıldığına işaret ederek tamirat çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Himaçal Pradeş'te de aşırı yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi öldü, 40 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, afet bölgelerine yönelik arama kurtarma ve yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.