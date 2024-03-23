Hindistan'da Fabrika Yangınında 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Fabrika Yangınında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Racastan eyaletinin başkenti Jaipur'un Bassi bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Racastan Başbakanı Bhajan Lal Sharma, ölenler için başsağlığı dileyerek, ailelerine yardım edileceğini belirtti.

23.03.2024 21:49
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Hindistan'da, Racastan eyaletinin başkenti Jaipur'un Bassi bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

NDTV'nin haberine göre, bölgedeki bir kimyasal madde üretim fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yetkililer, yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan bir kişinin ise tedavi altına alındığını açıkladı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken çıkış sebebine dair inceleme başlatıldı.

Racastan Başbakanı Bhajan Lal Sharma, ölenler için başsağlığı dileyerek, ailelerine "gereken her türlü yardımın" yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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