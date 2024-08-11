Hindistan'da Fillere Karşı Uygulama Geliştirildi

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Hindistan'da insanları fillerin saldırılarından korumak amacıyla yeni uygulama geliştirildi.

BBC'nin haberine göre, Aaranyak adlı biyoçeşitlilik organizasyonu tarafından geliştirilen uygulama, insanları yaklaşan fil sürüleri hakkında uyarıyor.

Fil saldırılarının yaygın olduğu Hindistan'da insanların hayatını kaybetmesinin önüne geçebilmek için geliştirilen uygulamanın, ülkedeki fil popülasyonunun en yoğun olduğu Assam eyaletinde kullanılması planlanıyor.

Bu arada Aaranyak, filleri caydırabilecek güneş enerjisiyle çalışan çitlere ilişkin el kitabı da yayımladı.

Hindustan Times'ın verilerine göre, Hindistan'da 2020-2024 yıllarında 1701 kişi filler tarafından öldürüldü.

Dünya Doğayı Koruma Vakfına (WWF) göre, her yıl yaklaşık yarım milyon aile, ekinleri yağmalayan fillerden etkileniyor.

WWF'ye göre, yaban hayatında 50 binden az Asya fili kaldı.