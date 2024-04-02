Hindistan'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerde etkili olan fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
Hindustan Times'ın haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde pazar gecesi gök gürültülü fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu.
Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumu (ASDMA), 52 bin 899 kişinin etkilendiği fırtınanın neden olduğu afet ve kazalarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.
ASDMA, yıldırım isabet eden 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Şiddetli rüzgarlar sonucu ağaçlar ve elektrik direklerinin kökünden söküldüğü Tripura eyaletinde ise 2 kişi yaşamını yitirdi.
Manipur eyaletinde de yıldırım isabet eden 10 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.
Fırtınada yüzlerce ev ve bina ile alt yapı hasar gördü.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Fırtına ve Şiddetli Yağışlar Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, bayram öncesinde alışveriş yapacak olan vatandaşları merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarırken güvenilir mahalle esnafından alışveriş yapılması tavsiyesinde bulundu. Dere, vatandaşları esnaf ve sanatkarların ürünlerini tercih etmeye çağırdı ve sağlıksız ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Antalya'da bir okul bahçesinde bulunan hayratın çökmesi sonucu 7 yaşındaki Eymen, 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Küçük çocuğun kaval kemiği kırıldı ve vücudunda dikiş atılması gereken kesiler oluştu. Anne, çocuğunun durumunu anlatarak büyük bir endişe yaşadığını belirtti.
Düzce'de yeteneği keşfedilen otizmli Ahmet Taha Aksoy, masa tenisi sporunda ülke çapında başarılar elde ediyor. Öğretmenlerinin gayretleriyle motor becerilerini geliştiren Aksoy, Türkiye şampiyonalarında dereceler kazandı ve uluslararası platformlarda ülkesini temsil etmek istiyor. Okulun desteğiyle yeteneklerini keşfeden özel bireylerin başarıları, hem onlara hem de topluma büyük gurur veriyor.
Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Mehmet Koçer, dün akşam evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucunda Koçer'in cesedi Karasu Deresi'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Trabzon, Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından biri olarak, Nevruz Bayramı tatili için İran'dan gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. İranlı turistler, Trabzon'daki otellerde yoğunluk oluşturarak, tarihi mekanları, mağazaları, lokantaları ve alışveriş merkezlerini hareketlendiriyor. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, İranlı turistlerin ilgisinin artmasıyla birlikte Trabzon'da Nevruz Bayramı'nın da kutlanmasını planladıklarını belirtiyor. Trabzon'un turizm potansiyeli ve İranlı turistlerin ilgisi, Trabzon-Tahran seferlerinin başlatılması gerekliliğini ortaya koyuyor. Trabzon ve İran arasındaki ticari ilişkilerin artırılması ve yeni turizm destinasyonları oluşturulması için çalışmalar yapılıyor.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı yüzde 37,47 oy oranı ile 1977 seçimlerinde aldığı yüzde 41,38 oy oranıyla 47 yıl sonra sandıktan birinci parti olarak çıktı. Gelen bu seçim başarısı sonrası DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "CHP kendi başına herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü? Yerel seçim geliyor. Hadi İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkarıp kazansınlar" şeklindeki sözleri yeniden gündem oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?