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Hindistan'da gazeteci Asıf Sultan tahliye edildi - Son Dakika
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Hindistan'da gazeteci Asıf Sultan tahliye edildi

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 5 yıldır hapiste tutulan gazeteci Asıf Sultan hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Mahkeme, Sultan'ın dava boyunca haksız yere hapiste tutulduğunu belirtti.

Hindistan\'da gazeteci Asıf Sultan tahliye edildi
11.12.2023 - 22:29,
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde mahkeme, 5 yıldır hapiste tutulan gazeteci Asıf Sultan hakkında tahliye kararı verdi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir Bölgesi Yüksek Mahkemesi Yargıcı Vinod Chatterji Koul'un başkanlığındaki mahkeme heyeti, Sultan'ın dava boyunca hapiste tutulmasına ilişkin kararı iptal ederek "derhal tahliyesine" hükmetti.

Mahkeme, ayrıca Sultan gözaltına alınırken yetkililerin prosedürün gerekliliklerine uymadığını bildirdi.

Hindistan'ın Terörle Mücadele Yasası kapsamında 27 Ağustos 2018'de Sultan, "militan olduğu bilinen kişilere yataklık etmek" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Sultan, 2022'de kefaletle serbest bırakılmasından kısa süre sonra, bir kişinin yargılanmaksızın iki yıla kadar hapiste tutulabildiği Kamu Güvenliği Yasası kapsamında tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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