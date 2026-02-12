Hindistan'da Grev: Sendikalar ABD İle Ticaret Anlaşmasını Protesto Etti - Son Dakika
Hindistan'da Grev: Sendikalar ABD İle Ticaret Anlaşmasını Protesto Etti

12.02.2026 14:41
Hindistan'da sendikalar, hükümetin ABD ile ticaret anlaşmasını protesto etmek için greve gitti.

Hindistan'da işçi sendikaları, hükümetin ABD ile uzlaştığı geçici ticaret anlaşması dahil ekonomik politikalarını protesto etmek amacıyla ülke çapında bir günlüğüne greve gitti.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkedeki 10 büyük sendikanın işbirliğiyle düzenlenen bir günlük greve çiftçi grupları da destek verdi.

Devlet şirketlerinin özelleştirilmesine yönelik girişimleri ve hükümetin ABD ile uzlaştığı geçici ticaret anlaşmasını protesto eden sendikalar, 4 iş kanunu ile elektrik ve tohum tasarısının geri çekilmesi talebiyle sokaklara döküldü.

Bir sendika lideri, Washington ile yapılan ticaret anlaşmasının Hint pazarını sübvansiyonlu tarım ürünlerine açtığını ve milyonlarca küçük çiftçinin geçim kaynaklarını tehdit ettiğini belirtti.

Grev sonucu kamu hizmetleri ve üretim faaliyetleri kısmen aksadı. Çatisgarh eyaletinde çalışanların greve katılmasıyla devlete ait birkaç banka bir süreliğine kapalı kaldı.

Parlamentoda muhalefet partilerinden milletvekilleri de Hindistan ile ABD arasındaki geçici ticaret anlaşmasının iptal edilmesini talep ederek Başbakan Narendra Modi'yi "teslim ol" sloganlarıyla eleştirdi.

ABD ile Hindistan, 7 Şubat'ta mütekabiliyet esası üzerine ve karşılıklı fayda sağlayan ticarete yönelik uzlaştığı geçici anlaşma çerçevesini duyurmuştu.

Kaynak: AA

