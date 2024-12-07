Hindistan'da Hatalı Anjiyo 112 Ölüme Neden Oldu - Son Dakika
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Hindistan'da Hatalı Anjiyo 112 Ölüme Neden Oldu

Hindistan'daki özel hastanede hatalı anjiyo işlemleri 112 kişinin ölümüne yol açtı. Soruşturma başlatıldı.

07.12.2024 20:16
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Hindistan'daki özel hastanede tıkanmış veya daralmış damarları açmak amacıyla "koroner anjiyoplasti" işlemlerinin hatalı yapılması nedeniyle 112 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki özel hastane, hükümetten ödeme almak için tıbbi gereklilik bulunmamasına rağmen köylerdeki çok sayıda kişiye anjiyo yaptı.

Hatalı anjiyo işlemi yüzünden iki kişinin yaşamını yitirmesinin ardından hastaneye yönelik soruşturmada aynı sebeple 112 hastanın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Polis, hatalı anjiyo işleminden kaynaklanan ölümlerin soruşturulması için tıp uzmanlarının görevlendirileceğini belirtti.

Soruşturma kapsamında hastanenin üst düzey yöneticisi de dahil 7 kişinin gözaltına alındığı, olayda adı geçen 2 şüphelinin firari olduğu açıklandı.

Şimdiye kadar bu özel hastanede ülkedeki düşük gelirlilere ücretsiz tedavi imkanı tanıyan sigorta kapsamında yaklaşık 8 bin 500 hastanın tedavi gördüğü veya farklı ameliyatlar geçirdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Hindistan, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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