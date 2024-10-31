Hindistan'da Havai Fişek Patlaması: 1 Ölü, 6 Yaralı

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- Hindistan'da motosikletle taşınan havai fişekler patladı: 1 ölü, 6 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'da motosikletle taşınan havai fişeklerin kaza sonucu patlamasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde yer alan Eluru bölgesinde Diwali Festivali'nde kullanılacak olan hava fişekler kaza sonucu patladı. Motosikletle iki kişi tarafından taşınan havai fişekler, motosikletin bir çukara hızla girmesi sonucu bomba gibi patladı. Olayda, 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Patlama anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, patlamanın motosikletin ana yola çıkacağı sırada yol kenarında duran bir grubun yakınında meydana geldiği görüldü.