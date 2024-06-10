Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde Hindu hacıları taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da yetkililer, Mata Vaishno Devi Tapınağı'na giden Hindu hacıları taşıyan otobüsün Cammu Keşmir'in Reasi bölgesinde silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Ateş açılan otobüsün vadiye düştüğünü kaydeden yetkililer, 9 kişinin öldüğünü, 33 kişinin yaralandığını belirtti.
İsminin açıklanmasını istemeyen polis memuru, saldırının Hindistan yönetimine karşı yerel silahlı gruplar tarafından düzenlendiğini iddia etti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Hindu hacılarını taşıyan otobüse silahlı saldırı: 9 ölü - Son Dakika
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