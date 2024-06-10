Hindistan'da Hindu hacılarını taşıyan otobüse silahlı saldırı: 9 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Hindu hacılarını taşıyan otobüse silahlı saldırı: 9 ölü

Hindistan\'da Hindu hacılarını taşıyan otobüse silahlı saldırı: 9 ölü

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde Hindu hacıları taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Otobüs, Cammu Keşmir'in Reasi bölgesinde silahlı saldırıya uğradı ve vadiye düştü. 9 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

10.06.2024 00:17
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Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde Hindu hacıları taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da yetkililer, Mata Vaishno Devi Tapınağı'na giden Hindu hacıları taşıyan otobüsün Cammu Keşmir'in Reasi bölgesinde silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Ateş açılan otobüsün vadiye düştüğünü kaydeden yetkililer, 9 kişinin öldüğünü, 33 kişinin yaralandığını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen polis memuru, saldırının Hindistan yönetimine karşı yerel silahlı gruplar tarafından düzenlendiğini iddia etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Hindu hacılarını taşıyan otobüse silahlı saldırı: 9 ölü - Son Dakika

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